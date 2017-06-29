Кабмін: повторної кібератаки на урядовий портал немає

У Кабінеті міністрів України заявляють, що повторної кібератаки на урядовий портал немає.

Як заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, урядовий портал тимчасово не працює через технічні роботи.

«Найближчим часом працюватиме в штатному режимі. Кібератака, що відбулась у вівторок, не спричинила настільки значних наслідків, щоб серйозно вплинути на роботу СКМУ», – цитує урядовий портал Саєнка на своїй сторінці в Facebook.

Сайт Кабінету міністрів України сьогодні знову не працює. Як заявив менеджер з інформації та ІТ Ради підприємців при Кабінеті міністрів Іван Бердецький, урядовий портал недоступний через другу вірусну атаку.

27 червня повідомлялося про масштабну хакерську атаку на низку установ, зокрема і на Кабінет міністрів. У РНБО вважають, що масована кібератака не завдала великої шкоди об’єктам, які потрапили під неї. Про кібератаки повідомили і в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах. За даними Європолу, цього разу йдеться про модифікацію вірусу Petya, про який повідомляли ще у 2016-му, який схожий на WannaCry, але складніший. Точна кількість уражених новим вірусом користувачів невідома.