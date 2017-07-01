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01 Липень 2017, Київ 14:27
Новини | Міжнародні

Пакистан: кількість жертв вибуху цистерни з паливом зросла до 190

Місце вибуху цистерни з паливом у Пакистані, 25 червня 2017 року

Кількість жертв вибуху цистерни з паливом у Пакистані зросла до 190 після того, як ще 16 госпіталізованих людей померли від отриманих травм, повідомили представники місцевої влади 30 червня.

Цистерна перекинулася 25 червня, коли водій втратив контроль над автомобілем на автомагістралі, розташованій на відстані близько 100 кілометрів на південний захід від міста Мултан.

Поліція намагалася оточити район розливу легкозаймистої речовини, але значна кількість місцевих жителів не дали цього зробити, намагаючись зібрати паливо. Згодом на місці аварії стався вибух.

27 червня у Пакистані відбулося колективне поховання 130 загиблих.

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