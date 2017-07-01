Пакистан: кількість жертв вибуху цистерни з паливом зросла до 190

Кількість жертв вибуху цистерни з паливом у Пакистані зросла до 190 після того, як ще 16 госпіталізованих людей померли від отриманих травм, повідомили представники місцевої влади 30 червня.

Цистерна перекинулася 25 червня, коли водій втратив контроль над автомобілем на автомагістралі, розташованій на відстані близько 100 кілометрів на південний захід від міста Мултан.

Поліція намагалася оточити район розливу легкозаймистої речовини, але значна кількість місцевих жителів не дали цього зробити, намагаючись зібрати паливо. Згодом на місці аварії стався вибух.

27 червня у Пакистані відбулося колективне поховання 130 загиблих.