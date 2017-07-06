Суд у Києві розглядає по суті справу за обвинуваченням Януковича в державній зраді (трансляція)

Оболонський районний суд Києва розпочинає 6 липня о 10:00 друге засідання, присвячене розгляду по суті справи за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Початку засідання передувало оголошення адвоката Януковича Віталя Сердюка про те, що він подав до Оболонського районного суду Києва заяву про відмову свого підзахисного від участі в процесі.

Речниця генерального прокурора України Лариса Сарган назвала заяву Януковича про відмову від участі в судовому засіданні «спробою затягнути процес, не більше».

Колишній президент України Віктор Янукович 5 липня в ефірі російських телеканалів заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду «наперед визначеним», а сам суд – «профанацією».

29 червня суд постановив перейти до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

22 червня суд офіційно викликав колишнього президента України Віктора Януковича на найближчі 10 засідань. Також суд нагадав Януковичу про можливість участі в засіданні у режимі відеоконференції.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.