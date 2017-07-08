Росія: у 12 містах поліція затримала представників штабів Навального

У 12 містах Росії поліція затримала близько сотні представників передвиборних штабів опозиціонера Олексія Навального, передає правозахисний портал «ОВД-Инфо».

За його даними, в Москві затримали близько 70 учасників «агітаційного суботника» Навального через «порушення порядку проведення масових заходів». Повідомляється, що шістьох вже відпустили після складання протоколів.

У Санкт-Петербурзі затримали трьох активістів штабу Навального. У місті Гатчина невідомі напали на активістів, двоє з яких опинилися в лікарні. Акція у підсумку була зірвана. У Єкатеринбурзі затримали задля «пояснень поліції» юриста місцевого штабу Олексія Навального, а потім ще чотирьох осіб. Трьох наразі звільнили. Про затримання прихильників опозиціонера повідомили у Новоросійську, Краснодарі, Петрозаводську (загалом по одному).

У Калінінграді затримали чотирьох активістів, стільки ж – в Іркутську і Зеленограді, п’ятеро – в Тюмені. У Воронежі поліція забрала у відділки 10 людей. Правозахисний портал «ОВД-Инфо» повідомляє, що серед затриманих є неповнолітні. Підтвердження чи спростування інформації з правоохоронних органів Росії немає.

У Барнаулі поліція в суботу заблокувала вхід до штабу Навального і вилучила листівки та газети. У Брянську – зупинила автомобіль з агітаційними матеріалами і вилучила 770 газет.

Цими вихідними прихильники російського опозиціонера Олексія Навального проводять плановані дводенні агітаційні акції.