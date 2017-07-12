Мінфін заявляє про докапіталізацію «Приватбанку» на 22,5 мільярда гривень

Міністерство фінансів України заявляє про завершення третього етапу додаткової капіталізації «Приватбанку» суму 22,5 мільярда гривень.

Як нагадують у міністерстві,уряд в червні ухвалив рішення про додаткову капіталізацію на загальну суму 38,5 мільярда гривень на підставі пропозицій Національного банку України, з урахуванням висновку незалежного аудитора – компанії EY.

За даними Мінфіну, висновок аудитора свідчить про те, що банк був у гіршому стані, ніж вважалося на момент переходу банку в державну власність.

18 грудня минулого року уряд ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку». Також було ухвалено рішення про додаткову капіталізацію на суму 116,8 мільярда гривень, яка була здійснена у два етапи у грудні 2016 і лютому 2017 року.