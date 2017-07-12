США: законопроект про санкції щодо Росії й Ірану відклали з процедурних питань – спікер

У США спікер Палати представників Конгресу Пол Раян заявив, що хотів би якнайшвидшого розгляду законопроекту щодо нових суворих санкцій проти Росії, а також Ірану, але його доводиться відкладати з процедурних питань.

За словами республіканця Раяна, його колеги зараз працюють разом із демократами над тим, щоб повернути законопроект назад до Сенату, де його вже схвалили, щоб там вирішили ці питання.

Крім того, сказав спікер, у законопроекті також треба попрацювати над деякими моментами, щоб «фактично не допомогти мимоволі російським олігархам і нафтовим компаніям».

Тим часом відомий сенатор-демократ Бен Кардін і ще низка законодавців заявили, що ухвалення нових санкцій проти Росії треба прискорити, зокрема, у світлі викриття, що син президента Дональда Трампа в перебігу виборчої кампанії зустрічався з російською юристкою, яка заявляла, що пропонує передати на користь його батька делікатну інформацію від влади Росії, шкідливу для його тодішньої суперниці Гілларі Клінтон.

Сенат Конгресу США схвалив законопроект 15 червня, за його розгляд мала взятися Палата представників. Але відтак звернули увагу: Конституція США вимагає, щоб законопроекти, з виконання яких випливають надходження до бюджету, мусять обов’язково починати розгляд із Палати представників. За такі можливі надходження до бюджету можна сприйняти штрафи з країн-порушників пропонованих санкцій, які передбачає документ.

Законопроект передбачає запровадити нові суворі санкції проти Росії за її втручання у президентські вибори у США минулого року, яке Москва заперечує. Також документ стосується питань санкцій щодо Ірану.

Крім того, законопроект пропонує встановити, що ці санкції можуть бути полегшені чи зняті тільки за згодою Конгресу, а не одноосібним рішенням президента, як то є нині.

У Білому домі заявили, що підтримують у документі ті моменти, що стосуються самих санкцій, але категорично проти обмеження повноважень президента щодо їхнього скорочення чи зняття і будуть домагатися вилучити цей пункт. У першу чергу, як заявляли в адміністрації Дональда Трампа, це стосується того, що президент потребує можливості гнучко пристосовувати обсяг санкцій до весь час змінюваної дипломатичної ситуації у відносинах США з Росією.

На думку оглядачів, більшість і республіканців, і демократів у Конгресі будуть проти такої поправки на користь президента.