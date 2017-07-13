Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
13 Липень 2017, Київ 16:38
Новини | Події

Голову комітету Верховної Ради з охорони здоров’я шпиталізували – ЗМІ

Ольга Богомолець, архівне фото

Голову комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольгу Богомолець (фракція «Блок Петра Порошенка») шпиталізували з будівлі парламенту, повідомили агентства і засоби інформації.

За цими даними, її доставили до клініки «Феофанія» після того, як їй стало зле у Верховній Раді.

Про конкретний діагноз не повідомляють.

Раніше в четвер виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляла, що Ольга Богомолець як голова профільного комітету не підписує законопроекту про реформу в системі охорони здоров’я.

За словами Супрун, Богомолець таким чином блокує можливість винести законопроект про медичну реформу на розгляд Верховної Ради.

У першому читанні парламент схвалив цей документ 8 червня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG