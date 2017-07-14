Зведені дані АТО: за минулу добу загиблих військових немає, двоє поранені

Протягом минулої доби загиблих унаслідок бойових дій у лавах українських військових немає, двоє поранені, повідомив речник Міністерства оборони України з питань антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу полковник Андрій Лисенко.

За його словами, в четвер найнапруженіше було на маріупольському напрямку, також «збройні провокації ворога» відбувалися й на двох інших напрямках, донецькому й луганському.

Загалом таких порушень режиму припинення вогню протягом дня було 29.

Таким чином, підтвердилися ранкові повідомлення прес-центру штабу АТО про двох поранених за попередню добу українських військових і 29 обстрілів.

У збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», підтримуваному Росією, ще вранці заявили про 31 обстріл їхніх позицій із боку українських військових протягом попередньої доби, в аналогічному угрупованні «ЛНР» – про чотири обстріли. Про свої втрати обидва угруповання, визнані в Україні терористичними, не повідомляють.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.