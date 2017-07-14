Активісти занепокоєні відмовою ЄС від вимоги створення в Україні антикорупційного суду

Низка громадських організацій України висловлюють занепокоєння відмовою Євросоюзу від вимоги щодо створення в Україні окремого антикорупційного суду.

У своїй заяві організації зауважують, що вони підтримують створення антикорупційної палати у Верховному суді як останньої, касаційної інстанції з розгляду справ високопосадової корупції.

«Натомість, створення таких палат у нереформованих місцевих чи апеляційних судах є хибним кроком, який поглибить нинішню проблему саботажу та упередженого розгляду справ щодо високопосадової корупції», – йдеться у заяві.

Активісти наголошують, що створення Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції є найефективнішим способом забезпечення швидкого, незалежного та правосудного розгляду кримінальних справ корумпованих високопосадовців.

Вони також звертаються до президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера з пропозицією зустрічі із громадськими організаціями України, під час якої обіцяють обґрунтувати ризики і загрози підходу створення антикорупційних палат у судах нижчих інстанцій.

Підписантами заяви є Антикорупційна та судова групи РПР, ЦПК, ТІ-Україна, ЦЕДЕМ, Автомайдан, Ейдос, ЦЕС, Центр локального самоврядування, Центр політико-правових реформ і фундація «DEJURE».

13 липня у Києві президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС погоджується «на створення антикорупційної палати в рамках Верховного суду», хоча раніше у Євросоюзі неодноразово наголошували на необхідності створення антикорупційного суду в Україні.

Створення системи таких судів передбачає закон про судоустрій і статус суддів, яким було розпочато судову реформу. На початку лютого законопроект про антикорупційні суди зареєстрували у Верховній Раді. Він, серед іншого, передбачає, що суддів обиратиме окрема конкурсна комісія з міжнародними експертами у складі. Цей документ критикували, зокрема, у Вищій раді правосуддя вважають, що законопроект у цій редакції суперечить Конституції України.