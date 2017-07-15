Іран: в Тегерані невідомий з ножем напав на священика в метро

Поліція в Тегерані застрелила людину, яка напала з ножем на священника та інших людей на станції метро, повідомили державні ЗМІ Ірану.

Представник місцевої районної адміністрації в Тегерані повідомив, що невідомий чоловік напав на священика з ножем після суперечки і поранення іншої людини.

За повідомленнями, чоловік нападав на кількох людей, які намагалися допомогу священнику.

Поліція поранила нападника, який пізніше помер від отриманих травм.

Тегеранський чиновник повідомив, що нападник страждав психічним розладом.

Роботу метро відновили після нападу. Поліція розслідує обставини інциденту.