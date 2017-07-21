Заява людини про участь у війні на Донбасі не є доказом для відкриття справи – голова МВС Білорусі

Якщо людина у пресі чи публічно заявляє, що воювала на Донбасі і вбивала українців, це ще не достатні дані для відкриття провадження, заявив Радіо Свобода міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич.

«Людина може вигадати якусь історію, а ми маємо перевірити, чи це є так. І коли ми отримаємо достатньо даних про ознаки вчинення злочину, тоді ми реагуємо згідно з законодавством. Зараз дуже багато «фейкових» новин, які начебто про щось свідчать. Для нас важливі факти», – сказав міністр.

Він додав, що в Білорусі порушують кримінальні справи щодо всіх осіб, про яких є достатньо даних про те, що вони беруть чи брали участь у будь-яких бойових діях за кордоном, в тому числі проти тих, які захищали суверенітет України зі зброєю в руках.

«Ми не робимо ніякої різниці між суб’єктами, які воюють на одному чи іншому боці. Для білоруського законодавства і для тих, хто його приводить у виконання, немає ніякої різниці в цьому. Не має значення, на чиєму боці бере участь у воєнних діях наш громадянин», – наголосив Ігор Шуневич в інтерв’ю Радіо Свобода.

У пресі є чимало повідомлень про тих білорусів, які не приховують своєї участі у воєнних діях проти України на боці сепаратистів. Зокрема, білоруський бойовик Ігор Трофимов відверто розповідає про це в інтерв’ю.

Але білоруський доброволець Тарас Аватаров, який захищав цілісність української території на Донбасі, нині перебуває за ґратами в Білорусі. Щоправда, він засуджений не за найманство, а за звинуваченням у незаконних діях зі зброєю, боєприпасами і вибухівкою – при поверненні до Білорусі з України в нього знайшли саморобну гранату і сигнальний пістолет.

Під час зустрічі президентів Петра Порошенка та Олександра Лукашенка в Києві активісти проводили пікет під адміністрацією президента із вимогою звільнити білоруських політичних в’язнів.