Болгарський телеканал вибачився за публікацію карти України без Криму – посольство України

Болгарський телеканал «bTV» назвав показ в ефірі карти України без Криму технічною помилкою і попросив вибачення. Про це проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» повідомили в посольстві України в Болгарії.

«7 липня в ранковій програмі телебачення «bTV» (входить до трійки найрейтинговіших у Болгарії – ред.) під час інтерв'ю на тему болгарської діаспори нового голови державного агентства з питань болгар за кордоном Харалампієва було розміщено карту України без Криму», –повідомили в посольстві.

18 липня відомство отримало листа від керівництва компанії, у якому, серед іншого, було пояснення, що «співробітники скористалися матеріалами Державного агентства з питань болгар за кордоном».

Представники України неодноразово вказували іноземним компаніям на помилки в зображенні карти країни. Останній випадок був зафіксований 13 червня, коли посольство України в Казахстані висловило протест Астані через експозицію на фестивалі Astana Art Fest, де на одному з експонатів із зображенням карти України в її складі була відсутня територія анексованого Росією Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості»