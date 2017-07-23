Військові заявили про стабільне становище на фронті, про ймовірні втрати не повідомили

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині українського Донбасу повідомили, що протягом дня і станом на 18-у годину ситуація на фронті лишалася стабільною: число обстрілів українських позицій із боку бойовиків було невелике.

Про ймовірні втрати української сторони нічого не згадано.

Зокрема, по півночі бойовики обстрілювали українські опорні пункти біля Авдіївки і шахти «Бутівка» на Донеччині, вони також стріляли біля селищ Кримське і Малинове на Луганщині.

При цьому, заявили військові, бойовики далі продовжили наражати на небезпеку місцеве населення.

Зокрема, за їхніми даними, бойовики обстріляли житлові квартали селища Зайцеве неподалік Горлівки, що поділене лінією контакту на вільну і окуповану частини. За даними військових, внаслідок цього обстрілу повністю згоріли три будинки; їхні мешканці встигли залишити свої оселі.

За повідомленням, це сталося близько 11.15: бойовики обстріляли селище зі стрілецької зброї і кулеметів великого калібру з застосуванням запалювальних куль, що спричинило займання трави, а потім і будинків.

Раніше поліція Донецької області інформувала, ймовірно, про інший обстріл Зайцева, близько 9-ї ранку. За тим повідомленням, тоді два будинки були пошкоджені в результаті влучення снарядів; за даними поліції, потерпілих не було.

У незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Росією, а в Україні визнаних терористичними, ще не подавали своїх зведень за неділю. У Донецьку бойовики заявили наразі про ранковий обстріл їхніх позицій на околиці Донецька, а минулої ночі в місті Докучаєвську.

Про припинення вогню на лінії контакту, що є вимогою відразу кількох мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, домовлялися вже багато разів – востаннє наразі від 24 червня на час жнив, до 31 серпня, що назвали «хлібним перемир’ям». Та обстріли тривають. Так само досі режим припинення вогню не втримувався жодного разу. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.