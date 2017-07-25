Ситуація на Донбасі загострилася ввечері 24 липня, троє українських бійців поранені – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що денне затишшя у зоні бойових дій 24 липня змінилося ввечері активізацією підтримуваних Росією бойовиків, які всього здійснили 27 обстрілів за добу. Внаслідок нового загострення були поранені троє українських військових, ідеться в ранковому зведенні.

Як інформує штаб АТО, двоє бійців Збройних сил України зазнали поранень внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї неподалік Богданівки, що на Маріупольському напрямку, ще один військовий був поранений після обстрілу з гранатомета поблизу Світлодарська на Донецькому напрямку.

«У відповідь на провокації… сили АТО відкривали вогонь переважно зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів», – ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах із артилерії, мінометів та іншої зброї, зокрема, під Красногорівкою, на околицях Донецька та Горлівки.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що Збройні сили України з артилерії та мінометів обстріляли село Сокільники, що спричинило смерть двох бойовиків.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.