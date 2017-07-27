США надали понад 600 мільйонів доларів на підготовку ЗСУ від 2014-го – Міноборони

США надали на підготовку українських військових і передали Україні матеріально-технічну допомогу на 600 мільйонів доларів від 2014 року, йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони.

За даними Міноборони, у рамках діяльності лише Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки підготовлено сім батальйонів Збройних сил України, зараз триває підготовка ще одного батальйону. Загалом, на базі Міжнародного центру миротворчості й безпеки від 2015 року пройшли вишкіл з американськими фахівцями майже чотири тисячі військовослужбовців ЗСУ і 104 інструктори, йдеться в повідомленні.

«Консультативно-дорадча допомога, яку надають американські радники, а також підготовка особового складу підрозділів за участі американських інструкторів значно посилює Збройні сили України. Ми щодня відчуваємо цю допомогу і дуже її цінуємо», – цитує Міноборони слова керівника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка, який 26 липня зустрівся із Лаурою Купер, яка тимчасово виконує обов’язки заступника помічника міністра оборони США з політики міжнародної безпеки.

23-24 липня в Україні перебував спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер. Він, зокрема, їздив на Донбас – в Авдіївку і Краматорськ, де заявив, що конфлікт на сході України не є замороженим конфліктом, а «гарячою війною».

В інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Настоящее время» Волкер, відповідаючи на питання, чи розглядає Вашингтон можливість надіслати Києву зброю для допомоги у боротьбі з підтримуваними Росією бойовиками, Волкер сказав, що «адміністрація Трампа зараз перевіряє, на якій стадії залишила питання адміністрація Обами, і вирішує, потрібно надавати Україні оборонну зброю чи ні».