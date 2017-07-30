Біля Мар’їнки через обстріли поранений українських військовий – штаб

Українська сторона повідомляє про поранення одного свого військового через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі упродовж нинішньої доби.

«Сьогодні у зоні АТО спостерігається зменшення інтенсивності збройних провокацій з боку російсько-терористичних угруповань. З півночі і до 18 години противник двічі порушив перемир’я. 16 години бойовики зі стрілецької зброї відкрили вогонь по нашому опорному пункту в районі Мар’їнки, що на маріупольському напрямку. Внаслідок цього обстрілу один український військовий отримав кульове поранення. А на донецькому напрямку ворог з гранатомета бив по українських укріпленнях у Зайцевому», – мовиться у повідомленні штабу української воєнної операції на Донбасі, опублікованому у неділю ввечері.

Упродовж минулої доби на Донбасі, за інформацією штабу, один український військовий загинув, дев’ять бійців були поранені.

У підтримуваних Росією незаконних сепаратистських збройних угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними, ще вранці заявляли про порушення режиму припинення вогню з боку українських військ – донецькі бойовики нарахували за суботу 54 такі порушення, луганські 4. Про свої втрати вони нічого не повідомили.

Про припинення вогню на лінії контакту, що є вимогою відразу кількох мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині сходу України, домовлялися вже багато разів – востаннє наразі від 24 червня на час жнив, до 31 серпня, що назвали «хлібним перемир’ям». Та обстріли тривають. Так само досі режим припинення вогню не втримувався жодного разу. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.