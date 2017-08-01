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01 Серпень 2017, Київ 17:28
Новини | Міжнародні

Стрілянина в суді у Москві: 3 людини загинули, 4 поранені

Московський обласний суд (архівне фото)

Міністерство внутрішніх справ Росії повідомляє, що троє підсудних загинули, ще щонайменше двоє інших були поранені внаслідок стрілянини у будівлі Московського обласного суду 1 серпня.

Російські новинні агенції з посиланням на свідків, адвокатів і представників суду повідомляють, що загиблі були підсудними у справі про серію вбивств.

Також повідомляється, що під час стрілянини постраждали двоє судових виконавців, а з будівлі суду евакуювали людей.

До будівлі суду прибули автомобілі «швидкої допомоги».

За деякими даними, стрілянина виникла на слуханнях справи групи чоловіків, підозрюваних у вбивствах, коли один із підсудних, ймовірно, напав на конвоїра.

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