У Мінську почалося засідання Тристоронньої робочої групи

Тристороння робоча група з урегулювання ситуації на Донбасі почала своє засідання 2 серпня у білоруському Мінську, повідомила речниця представника України в групі, колишнього президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Попередня зустріч відбулася 19 липня, а 31 липня під час скайп-конференції «мінської» гуманітарної підгрупи домовились, що у серпні утримуваних сепаратистами угруповань «ДНР» та «ЛНР» людей відвідає координатор підгрупи з гуманітарних питань Контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі від ОБСЄ Тоні Фріш.

Як повідомив раніше радник голови СБУ Юрій Тандіт, 137 українських на сьогодні перебуває у заручниках бойовиків на Донбасі. Число полонених продовжує зростати. Сепаратисти заявляли про 600 осіб, яких вони хотіли б обміняти, і як уточнила представниця України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко, ОРДЛО ультимативно вимагає звільнення понад 60 злочинців, що не мають жодного стосунку до конфлікту на Донбасі.