Росія буде відстоювати свої інтереси – Пєсков про санкції

Росія буде відстоювати і захищати свої інтереси, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи підписання президентом США закону про антиросійські санкції.

«Те, що Росія буде відстоювати свої інтереси, захищати свої інтереси, це ні в кого не повинно викликати сумнівів», – сказав він.

Президент США Дональд Трамп 2 серпня підписав закон про запровадження нових санкцій проти Росії.

Наприкінці липня документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Дональда Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.

У Євросоюзі висловили незадоволення новим санкційним пакетом, який може зашкодити європейським компаніям, що мають справу з Росією. Російський прем’єр Дмитро Медведєв заявив, що підписання президентом США санкцій щодо Москви поклало край надії «на покращення відносин з новою американською адміністрацією».