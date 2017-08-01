У трикутнику ЄС-США-Росія Європа не переметнеться до Путіна – Радзиховський

Гості передачі «Ваша Свобода»: Андрій Бузаров, член громадської ради при МЗС; Олександр Потєхін, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України; Леонід Радзиховський, російський політолог (телефоном).

Президент США Дональд Трамп невдовзі підпише ухвалений майже одноголосно Конгресом закон про посилені санкції проти Росії. Про це заявив 1 серпня віце-президент США Майк Пенс, перебуваючи з візитом у Грузії. А тим часом в ЄС дехто незадоволений. «Дії США суперечать міжнародному праву. Американці не можуть карати німецькі компанії за те, що вони мають бізнес в іншій країні», – стверджувала міністр економіки Німеччини Брігітта Ципріс. Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін зауважив, згадуючи про аферу Росії навколо турбін саме німецької фірми «Сіменс». Тим, хто веде бізнес із росіянами: «Потиснувши їм руку, не забудьте після того порахувати свої пальці». А президент Росії Володимир Путін у недавньому інтерв’ю російському пропагандисту Соловйову бідкався, що, мовляв, США своїми санкціями негативно впливають на союзників Росії в Європі.

Олександр Лащенко: Пане Потєхін, ця колізія навколо того, чи підпише Дональд Трамп законопроект, який майже одностайною кількістю голосів ухвалив Конгрес, а в Сенаті ухвалили після повторного розгляду – чи не рано радіють в Україні опоненти Путіна, що нібито Трамп гарантовано підпише?

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Трамп не буде накладати вето. Трамп наробив дуже багато помилок. Якби хто-небудь хотів «допомогти» підірвати його авторитет як президента, взагалі інститут президенства в США, то він зробив це чудово

​Олександр Потєхін: До кінця сесії Конгресу, яка триває, треба, щоб законопроект був підписаний. Якщо він не підписаний, а сесія закінчилася, треба починати всю процедуру з самого початку. Закон в США має право на існування тільки, коли він до останньою коми в однаковій формі прийнятий і Сенатом, і Палатою представників, після всього все йде на підпис президенту. Якщо президент накладає вето, то можна його подолати. Але йому немає сенсу накладати вето. Трамп не буде (накладати вето – ред.). Звичайно, Трамп наробив дуже багато помилок. Якби хто-небудь хотів «допомогти» йому, тобто зробити все, щоб підірвати його авторитет як президента, взагалі інститут президенства в США, то він зробив це чудово. І він в дуже невпевненому стані.

Питання про імпічмент не зняте з порядку денного. Питання непідписання закону прирівнюється до політичного самогубства

Питання про імпічмент не зняте з порядку денного – триває розслідування з приводу зв’язків Трампа до виборів і в перехідний період його команди з росіянами. В цій ситуації питання непідписання закону прирівнюється до політичного самогубства.

Закон про санкції – це шедевр! Шедевр, який не допускає подвійних трактувань. Ніяких «дишло», ніяких варіантів «покрутимо туди-сюди», «щось сховаємо і під столом зробимо»

Закон про санкції – це шедевр! Це шедевр, який не допускає подвійних трактувань. З точки зору американської юриспруденції, це геніальний закон. Ніяких «дишло», ніяких варіантів «покрутимо туди-сюди», «щось сховаємо і під столом зробимо» за цим законом неможливо.

– Пане Бузаров, виключено, що Трамп наважиться накласти вето на цей законопроект щодо санкції проти Росії чи затягуватиме його підписання?

Питання підписання документа – лише питання часу. Чи зараз підпише, чи за кілька місяців. Але буде створена однозначно юридична база для введення нових санкцій

​Андрій Бузаров (переклад): Питання підписання документа – це лише питання часу. Тобто чи зараз він підпише, чи за кілька місяців. Це головний момент. Але буде створена однозначно юридична база для введення нових санкцій стосовно Російської Федерації.

Найбільша інтрига – вводитиме санкції стосовно «Північного потоку-2», чи суховантажів Російської Федерації, чи окремих секторів

Санкції, які були введені за Обами, він не зможе без санкції Конгресу анулювати. Але нові санкції у будь-якому випадку без його згоди не вийде ввести. А тут найбільша інтрига – як він вводитиме санкції? Стосовно «Північного потоку-2», чи стосовно суховантажів Російської Федерації, чи окремих секторів.

– Від самого початку в Європі дуже гучно звучав голос пропутінських «корисних ідіотів» та й просто проплачених політиків на кшталт Марін Ле Пен. Після перемоги Макрона у Франції та інших вагомих фактів ніби цей голос притих. Чи це тимчасове? Чи можуть прихильники Путіна взяти гору в Європі?

Відкотити назад фільм не вийде. На краще для Росії Путіна змінитися не може в Європі

​Олександр Потєхін: Як кажуть, відкотити назад фільм не вийде. Ле Пен програла – для майбутнього Європи це надзвичайно важливо. На краще для Росії Путіна змінитися не може в Європі. Це дуже стара пісня, що загострюються суперечності між Європою і Америкою, «Америка хоче наступити на горлянку європейській економічній пісні».

Захід дуже не хоче називати Холодну війну «холодною». Але війна триває. Почалася з російської агресії в Грузії

Звичайно, Захід дуже не хоче називати Холодну війну «холодною війною». Але ця холодна війна триває. І почалася вона з російської агресії в Грузії. Не в Україні.

Слава Богу, працює демократія в Америці! Президент приходить з ідеями, які не відповідають інтересам американського народу, є кому його поправити

Путіна треба було зупиняти в Грузії, тоді не було б ані Криму, ані війни на сході України. Буш показав себе слабаком тоді. Обама показав себе слабаком взагалі. Трамп поки що показав себе шоуменом. Слава Богу, працює демократія в Америці! Якщо президент приходить з ідеями, які не відповідають інтересам американського народу, є кому його поправити.

– Пане Радзиховський, чи реакція в Європі може новий пакет санкцій США стосовно Росії «спустити на гальма» і продовжувати співпрацю з путінською Росією?

Леонід Радзиховський (переклад): Все залежить від того, як реально розвиватимуться події. Американські санкції сформульовані дуже широко, дуже розумно з точки зору інтересів США. Тобто практика їх застосування може бути суттєво різною, в залежності від поведінки Росії, європейських союзників США і так далі. Тому це, скоріше, рамкові санкції. Скасувати американські санкції європейці не можуть. У них немає таких ні політичних, ні юридичних можливостей. Але, наприклад, пом’якшити штрафи для своїх компаній, які ці санкції порушують, за погодженням з американцям цілком можуть.

Росія вчергове «наламала дров», навіщось грала проти Макрона – чисте безумство!

Якщо мова на фантастичну тему загальнополітичну, загальноідеологічну , що в трикутнику ЄС-США-Росія ЄС переметнеться на бік Росії, то це абсолютна маячня! Ідеологічно, політично і відносно безпеки ЄС стовідсотково зав’язаний на Америку. Вони зав’язані намертво. До речі, всупереч зусиллям громадянина Трампа, який ніс якусь маячню і тривалий час не міг з себе вимучити банальнішої заяви, що НАТО повинне захищати всіх своїх членів.

В економічному плані європейці будуть максимально жорстко відстоювати свої інтереси, які співпадають з інтересами «Газпрому», в політичному будуть по один бік з американцями

В ситуації, коли Росія вчергове «наламала дров», навіщось грала проти Макрона – чисте безумство!...

В конкретному економічному плані європейці будуть максимально жорстко відстоювати свої інтереси, які в даному випадку співпадають з інтересами Росії, точніше – «Газпрому», а в політичному, ідеологічному будуть по один бік з американцями.

Андрій Бузаров: Я переконаний, що стосовно переважної більшості санкцій ЄС не буде чинити опір США. Санкції, які стосуватимуться економічних аспектів співпраці з Російською Федерацією, де не буде явних утисків інтересів, наприклад, Німеччини і Франції, ЄС буде не принципово важливо – підтримають. Коли ж мова про «Північний потік-2» – не можу сказати однозначно, що ЄС протидіятимуть, але точно буде внутрішньополітична конфронтація в рамках ЄС. Країни розділяться. Наприклад, країни Балтії, Польща, Скандинавія підтримають введення санкцій, а Австрія і Німеччина будуть проти – є учасниками цього консорціуму.

«Північний потік-2» зараз завмер і висить. Серйозні розборки йдуть всередині Німеччини

​Олександр Потєхін: «Північний потік-2» зараз завмер і висить. Серйозні розборки йдуть всередині Німеччини. Не тільки з приводу вже знаменитих поставок «Сіменса» до Криму. Це не геополітика, це чи принципи працюють в німецькій економіці і принципи в ЄС в цілому.