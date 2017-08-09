У Дніпрі підозрюваного в стрілянині, під час якої загинуло двоє військових, взяли під варту з можливістю застави

У Дніпрі одному з підозрюваних у вчиненні стрілянини у Дніпрі, під час якої загинуло двоє учасників АТО, Давиду Пабілеру обрали запобіжний захід, передає кореспондент Радіо Свобод. Відповідне рішення у середу ухвалив Жовтневий районний суд Дніпра.

За рішенням суду, підозрюваному визначено запобіжний захід у вигляді утримування під вартою терміном на 60 днів з можливістю звільнення під грошову заставу в 128 тисяч гривень.

Рішення було ухвалене за наполяганням сторони обвинувачення, яка, зокрема, вважає, що підозрюваний може впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних і перешкоджати слідству.

Водночас сторона захисту вважає це рішення необґрунтованим, адже станом на середу 72-годиннийтермін, відведений законодавством на обрання запобіжного заходу, з моменту вручення трьох підозр їхньому підзахисному сплив.

Обрання запобіжного заходу у судах Дніпра тривало 9 днів.

24 липня ввечері у Дніпрі, біля ресторану на проспекті Гагаріна, сталась перестрілка. За даними поліції, дві групи людей, в одній із яких був адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян і кілька колишній бійців, з’ясовували «економічні стосунки». У результаті перестрілки двоє учасників АТО загинули.

Четверо людей зі сторони, яку поліція називає «нападаючою», поранені. Двом із них вручили повідомлення про підозру і взяли під варту. Ще один, який не мав відповідного статусу, за зверненням родичів залишив лікарню і відбув на лікування за кордон.

За фактом стрілянини поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».