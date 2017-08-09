Обстріли українських позицій сепаратистами зафіксовані тільки на Луганщині – штаб АТО

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє 9 серпня про 7 обстрілів українських позицій протягом доби.

За даними штабу, обстріли зафіксували тільки на Луганщині, зокрема, йдеться про Попаснянський район. Про ймовірних постраждалих не повідомляється.

Угруповання «ЛНР», у свою чергу, заявило про 9 випадків порушення режиму тиші з боку українських військових. В угрупованні «ДНР» у своєму вечірньому зведенні також заявили про обстріли їхніх позицій.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.