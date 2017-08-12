Афганістан: 13 людей загинули внаслідок мінометного обстрілу

Через мінометний снаряд, що влучив у будинок у північній провінції Афганістану Фар'яб, загинули щонайменше 13 цивільних осіб, повідомили представники влади Афганістану 12 серпня.

Десять дітей та дві жінки загинули в результаті інциденту, який відбувся пообіді 11 серпня в районі Далатабад, повідомив DPA представник місцевого самоврядування Абдул Ахад Ельбек.

Залишається незрозумілим, хто випустив снаряд: афганські сили безпеки або талібські бойовики. «Талібан» наразі від заяв щодо згаданого випадку утримується.

Останніми місяцями в провінції Фар'яб спостерігається ескалаціяя насильства, сторони звинувачують одна одну в обстрілах цивільних.

Організація Об'єднаних Націй заявила в липні, що за перші шість місяців 2017 року у регіоні загинули понад півтори тисячі мирних жителва та більш ніж 3 з половиною тисячі отримали поранення.

Влада Афганістану на початку серпня повідомила про посилення заходів безпеки в районі Кабула, де розташовані посольства іноземних держав та урядові установи. Це сталося після серії нападів, у яких загинули сотні людей по всій країні.