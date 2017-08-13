Бойовики на Донбасі продовжують обстріли позицій ЗСУ – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 13 серпня здійснювали обстріли позицій Збройних сил України на всіх напрямках.

«Ситуація у районі проведення АТО залишалась напруженою, проте контрольованою Збройними силами України», – ідеться в повідомленні.

За даними штабу, вдень незаконні збройні формування двічі били з 82-міліметрових мінометів по укріпленнях у районі Чермалика на Приморському напрямку, також бойовики відкривали вогонь неподалік селища Широкине.

На Луганському напрямку близько 1:00 сепаратисти випустили п’ять мін калібру 120 міліметрів по українських військових у Троїцькому. Також удень бойовики обстрілювали позиції ЗСУ в районі Авдіївської промзони. «У відповідь бійці АТО щільним вогнем примусили противника до тиші», – інформує штаб.

В угрупованні «ДНР» твердять, що вдень 13 серпня Збройні сили України обстріляли Докучаєвськ, а вночі – південь контрольованої бойовиками території.

В угрупованні «ЛНР» удень 13 серпня заявили, що українські військові дев’ять разів за добу порушили умови перемир’я, випустивши по контрольованій бойовиками тетиторії «понад 120 боєприпасів». Жертв внаслідок обстрілів немає, вказали луганські сепаратисти.

У зведенні штабу АТО, а також у повідомленнях угруповання «ДНР» дані про втрати не наводяться.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.