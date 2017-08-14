Кандидати до Верховного суду подали 8 позовів щодо висновків Громадської ради доброчесності

До Окружного адміністративного суду Києва надійшли вісім позовів від кандидатів на посади суддів Верховного Суду.

Як повідомляє прес-служба суду, позивачі просять суд скасувати висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду критеріям доброчесності та професійної етики.

Конкурс у новий Верховний суд почався 7 листопада 2016 року. 28 липня цього року Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила переможців конкурсу на посаду суддів нового Верховного суду.

Відповідно до законодавства, після цього Вища рада правосуддя розглядає рекомендації ВККС і вносить президентові України подання про призначення судді на посаду. За результатами розгляду рекомендацій ВРП може вирішити внести подання про призначення на посаду судді або відмовити у внесенні подання.

У громадській організації «Центр протидії корупції» повідомили, що зі 120 відібраних ВККС кандидатів до чотирьох касаційних судів у складі Верховного суду 30 мають негативний висновок Громадської ради доброчесності. Раніше і Радіо Свобода повідомляло, що кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді.

Голова кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков заявив, що інформацію про кандидатів перевіряли, і в «багатьох випадках» претенденти надавали докази неактуальності зауважень до них.