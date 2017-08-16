Суд у Москві розглядає справу колишнього російського міністра Улюкаєва

Замоскворецький суд Москви 16 серпня розпочинає розгляд по суті кримінальної справи стосовно колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва. Його звинувачують в отриманні хабара. Максимальне покарання за цим звинуваченням – до 15 років позбавлення волі.

За версією слідства, Улюкаєв вимагав два мільйони доларів за позитивну оцінку угоди з купівлі компанії «Башнєфть». Він був затриманий у листопаді 2016 року в офісі компанії «Роснєфть». Серед свідків обвинувачення у справі Улюкаєва фігурує керівник компанії «Роснєфть» Ігор Сєчін.

Після попереднього засідання суду 8 серпня Улюкаєв знову заявив, що не визнає свою провину. Кримінальну справу він назвав «провокацією», яка, за його словами, вигідна «корумпованій частини менеджменту і корумпованій частині спецслужб».

Суд також продовжив домашній арешт екс-міністру до 27 січня.