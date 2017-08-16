Афганістан: Поліцейські виявили масові поховання жертв нападу на село у провінції Сарі-Пул

Афганські поліцейські повідомили 16 серпня про масові поховання, що містять тіла щонайменше 36 жертв нещодавньої атаки на село у провінції Сарі-Пул.

Представник уряду провінції Забіхуллах Амані сказав, що одна могила містить останки 28 людей, а інша – вісьмох.

«Більшість жертв були обезголовлені», – сказав він, зазначивши, що всі загиблі були дорослими чоловіками, за винятком трьох хлопчиків віком від восьми до 15 років.

Третю могилу виявили в районі під контролем «Талібану», заявив Амані, додавши, що сили безпеки шукають більше можливих могил.

16 серпня відбулися похорони деяких жертв атаки.

Канцелярія очільника провінції Сарі-Пул заявила про підтвердження смерті 62 людей під час нападу на село Мірзавалан на минулого тижня, можливо, кількість виявлених загиблих буде зростати.

Незалежна комісія з прав людини Афганістану заявила, що, за попередньою інформацією, бойовики «Талібану» та «Ісламської держави», які зазвичай є ворогами, діяли разом.

Водночас, угруповання «Талібан» заперечує убивства цивільних, хоча і бере на себе відповідальність за атаку, заявляючи, що здійснило її без сторонньої допомоги.

Угруповання «Ісламська держава» оприлюднила заяву 14 серпня, стверджуючи, що очолила атаку, внаслідок якої загинули 54 мусульман-шиїтів.