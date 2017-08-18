КМДА: у Києві зафіксований високий рівень забруднення повітря

У Київській міській державній адміністрації повідомили про високий рівень забруднення повітря у Києві.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру, із 16 серпня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню і утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

За даними КМДА,17-18 серпня рівень забруднення формальдегідом досяг 4-5 середньодобових значень ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Бессарабської, Деміївської та площі Перемоги, вулиці Довженка, а рівень забруднення діоксидом азоту досяг 4-5 середньодобових значень ГДК в районах: Бессарабської та Деміївської площ, а також вулиць Довженка, Попудренка, Каунаської.

Перевищення максимальних значень ГДК оксидом вуглецю – 1-2,4 в районах Бессарабської, Деміївської та площі Перемоги, Оболонського проспекту, вулиці Довженка, додають в адміністрації.

За прогнозом синоптиків,антициклональний характер погоди, висока температура повітря, слабкий вітер у приземному шарі та рівень забруднення (з тенденцією до подальшого зростання) – утримаються в Києві до 21 серпня.