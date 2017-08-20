На міжнародному ярмарку в Дамаску від ракетного обстрілу загинули 6 осіб

У Дамаску при падінні ракети поблизу одного з павільйонів на міжнародному торговому ярмарку загинули кілька людей. Сирійський центр моніторингу порушень прав людини повідомив 20 серпня про загибель шести осіб і поранення ще десяти.

Офіційні сирійські ЗМІ підтвердили факт вибуху, але не назвали числа загиблих. Інших подробиць про завдані збитки також не повідомляють.

Міжнародний ярмарок у столиці Сирії Дамаску, був раніше щорічною подією. Нині – вперше від 2011 року, коли почалась збройна боротьба сирійської опозиції з режимом Башара Асада, ярмарок знову відкрили. Організатори очікували, що на ярмарок приїдуть представники понад сорока країн. Уряд Асада вітав ярмарок як ознаку «стабілізації» обстановки в країні.

Внаслідок війни в Сирії, що триває з початку 2011 року, загинули сотні тисяч людей, мільйони інших були змушені залишити свої домівки.