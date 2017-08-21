Transparency International збирає дані про тиск на антикорупційних активістів – заява

Українське представництво міжнародної організації Transparency International заявило про тиск з боку правоохоронних органів на представників громадського сектору, які займаються антикорупційною діяльністю, і закликало активістів повідомляти про такі випадки. Це звернення опубліковано на сайті організації.

Як приклад, активісти Transparency International називають відкриття справи щодо голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна за те, що той вдарив чоловіка в обличчя, а також листи від СБУ до керівника рівненської організації «Агентство журналістських розслідувань» Володимира Торбіча щодо їхнього фінансування, які команда організації почала отримувати після свого розслідування про керівництво СБУ.

«З погрозами від СБУ та заборонами випускати сюжет в ефір не раз стикалася команда журналістів-розслідувачів програми «Схеми: корупція в деталях» саме після підготовки розслідувань про статки працівників Служби безпеки», – мовиться у повідомленні.

Зі свого боку українське представництво Transparency International заявляє про політичний тиск після вимоги оприлюднити судове рішення про конфіскацію статків екс-президента Віктора Януковича.

«В бік організації почали звучати звинувачення від причетності до «зриву оборонного замовлення» від голови оборонного комітету – до поширення «дезінформації» з боку генпрокурора», – зазначено у заяві.

Служба безпеки України офіційних заяв у відповідь наразі не оприлюднювала.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 28 квітня 2017 року заявив про завершення процесу переказу конфіскованих коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення на рахунки Держказначейства. Рішення про конфіскацію цих коштів ухвалив суд у Краматорську на Донеччині, повідомив тоді Луценко. Водночас адвокати Януковича спростовували інформацію про конфіскацію коштів самого колишнього президента. За даними ЗМІ, інформація про це рішення суду відсутня у Єдиному держреєстрі судових рішень через прохання військової прокуратури. Уповноважений Верховної Ради з прав людини відкрила провадження щодо зволікання з публікацією рішення суду.

Напередодні канікул на розгляд Верховної Ради внесли законопроекти, які посилюють звітність усіх громадських організацій, зокрема, передбачають оприлюднення інформації про найбільші зарплати активістів та видатки на користь підрядників. Проти ймовірних нововведень вже висловився омбудсман і низка громадських організацій, називаючи їх дискримінаційними. В адміністрації президента натомість кажуть про запровадження таким чином в Україні міжнародних стандартів.