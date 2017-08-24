У Росії повідомляють про затримання близько 10 людей у справі про напад в Сургуті

У російському Сургуті у справі про напад на перехожих 19 серпня затримали щонайменше 10 людей, двом із них — уродженцям Дагестану — вже висунули обвинувачення за статтею про пособництво тероризму. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на джерела в місцевій мусульманській громаді, а також джерела, близькі до слідчих органів.

Крім ймовірних «пособників» нападника, поліцейські, як стало відомо Радіо Свобода, також затримують тих, хто просто його знав. Зокрема, в ніч на 21 серпня був затриманий 19-річний Наімжон Ікромов, який навчався на одному курсі з підозрюваним у нападі. У квартирі сім’ї Ікромова пройшов обшук. Добу родичі хлопця не знали, що з ним відбувається. Пізніше Ікромов повідомив про тортури. Ще через день його засудили до 15 діб адміністративного арешту за звинуваченням в «хуліганстві». Адвокат Наімжона Ікромова пояснює це тим, що у слідства на його підзахисного «абсолютно нічого не було». Де перебуває Ікромов, досі невідомо. Адвокат побоюється, що на нього тиснуть.

Жертвами нападу в Сургуті 19 серпня стали семеро людей, вони були госпіталізовані з ножовими пораненнями. Один із потерпілих перебуває у тяжкому стані. За даними Слідчого комітету Росії, напад скоїв 19-річний Артур Гаджієв. Його вбили при спробі затримання. У МВС Росії заявили, що підозрюваний чинив опір поліцейським.

Незважаючи на те що відповідальність за напад в Сургуті взяла на себе екстремістська організація «Ісламська держава», російські правоохоронні органи поки що офіційно не визнали подію терактом — кримінальну справу порушено за статтею про «замах на вбивство». У Кремлі напад в Сургуті поки що ніяк не коментували.