Підозрюваного у вбивстві іноземця в Києві арештували на два місяці – прокуратура

Чоловіка, підозрюваного у вбивстві іноземця в центрі Києва в середу, арештували на два місяці – клопотання Київської місцевої прокуратури № 6 задовольнив Печерський суд Києва, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона звернула увагу, що, зважаючи на тяжкість злочину, в якому підозрюється 36-річний чоловік, обраний йому запобіжний захід є безальтернативним. Згідно з ухвалою суду, він перебуватиме під вартою до 22 жовтня. Його дії кваліфіковані за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

«На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі Печерського управління поліції Києва спільно з місцевою прокуратурою вживають заходів для встановлення всіх обставин скоєного злочину, а також осіб, які також можуть бути причетними до його вчинення», – мовиться в повідомленні.

Підозрюваного затримали в ніч на четвер під час спроби втекти з місця вчинення злочину на автомобілі, його причетність до вбивства підтверджується свідченнями свідків і записами з камер відеоспостереження, додала речниця у фейсбуці.

Громадянином якої держави був загиблий, офіційно досі не повідомили.