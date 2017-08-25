Генпрокурор заявив про наявність підозрюваних у справі про вибух у Києві

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у справі про вибух неподалік будівлі Кабінету міністрів у центрі Києва в четвер, унаслідок якого потерпіли три людини, вже є підозрювані.

За його словами, які цитують засоби інформації, вибуховий пристрій кинули в автомашину з бійцями Збройних сил, але він відскочив і вибухнув на землі, поранивши цивільних перехожих.

Як сказав Луценко, до понеділка в цій справі, що наразі кваліфікується як «замах на вбивство», буде «правильна кваліфікація» складу злочину. Він додав, що вона залежить від результатів роботи експертів-вибухотехніків, які ще працюють.

У четвер, у День Незалежності України, вдень після параду та інших урочистостей у центрі, на вулиці Грушевського неподалік будівлі Кабінету міністрів стався вибух, внаслідок якого були поранені три людини. Поліція відрила кримінальне провадження за статтею «замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб». ЗМІ повідомляли, що серед потерпілих – дружина і теща Героя України, командира роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади високомобільних десантних військ ЗСУ Валерія Чибінєєва, які приїхали до Києва на свято.