Голови МЗС Сербії і Македонії обговорили поліпшення відносин після скандалу

Міністри закордонних справ Сербії Івиця Дачич і Македонії Никола Димитров зустрілися на півдні Сербії, в місті Ниш, і обговорили відновлення відносин між двома країнами після дипломатичного скандалу, що спалахнув наприкінці минулого тижня.

Після зустрічі МЗС Сербії повідомило, що сторони погодилися «вирішувати всі відкриті питання шляхом діалогу з метою поліпшувати дружні відносини між двома країнами і двома народами».

Тим часом відкликані напередодні працівники посольства Сербії в Македонії почали повертатися до Скоп’є. Посольство повідомило, що у п’ятницю відновило нормальну роботу. Сам посол Сербії має повернутися до посольства наступного тижня, 31 серпня.

Міністри домовилися про нинішню зустріч у перебігу телефонної розмови між ними в четвер.

Попереднього дня, в середу, керівники Сербії і Македонії домовилися продовжити діалог між країнами-сусідами і «спільно прагнути» до поліпшення відносин, що загострилися, коли Белград відкликав усіх працівників свого посольства у Скоп’є. Заяву про це оприлюднили після телефонної розмови президента Сербії Александара Вучича і прем’єр-міністра Македонії Зорана Заєва.

У неділю всіх працівників посольства Сербії у Скоп’є відкликали до Белграда «для консультацій». У понеділок Вучич без подробиць заявив, що причиною стала «агресивна розвідувальна діяльність» проти сербських дипломатів. У Македонії це твердження відкинули.

За повідомленнями, інцидент міг бути пов’язаний із тим, що Македонія приєдналася до дипломатичних зусиль, що мали б забезпечити місце в ЮНЕСКО самопроголошеному Косову. Сербія не визнає самопроголошеної незалежності свого автономного краю і виступає різко проти його намагань вступати до міжнародних організацій.

Косово вже подавало заявку на вступ до ЮНЕСКО 2015 року, тоді на підтримку цієї заявки забракло трьох голосів на генеральній конференції цієї організації ООН із питань освіти, науки і культури: за членство Косова були 92 країни, проти виступили 50.