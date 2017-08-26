США закликали ООН перевірити військові бази Ірану на дотримання ядерної угоди

Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі закликала Міжнародне агентство з атомної енергії, що є органом ООН, домогтися від Ірану перевірки його військових баз щодо того, чи не порушується там угода про ядерну програму Тегерана.

Як заявила вона у Нью-Йорку після повернення з Відня, де працює МАГАТЕ, вона довіряє цьому агентству, але воно має справи з «країною, що має відому історію брехні і здійснення прихованих ядерних програм».

Раніше в МАГАТЕ заявляли, що дійшли висновку: Іран здійснював таємні дослідження задля створення атомної боєголовки на одному зі своїх ядерних об’єктів до 2009 року. Тегеран заперечує це.

Іран досі практично не допускав міжнародних інспекторів на свої військові об’єкти. Але, за укладеною 2015 року ядерною угодою, МАГАТЕ отримала право вимагати доступу до будь-якого іранського об’єкту, щодо якого є підозри на здійсненням там ядерної діяльності.

і в ООН, і в самих США органи, що стежать за дотриманням Іраном ядерної угоди, заявляють про повну відповідність Тегерана умовам цієї угоди, за якою Тегеран пішов на значні обмеження своєї ядерної програми, що мали б унеможливити створення ним ядерної зброї, а світова спільнота стала знімати накладені через цю програму санкції. Але адміністрація президента США Дональда Трампа останнім часом звинувачує Іран у недотриманні «духу» ядерної угоди.

Тегеран, зі свого боку, звинувачує в порушенні духу угоди саме Вашингтон, який накладає на Іран усе нові санкції через його ракетну програму – яку нині, після укладення угоди, міжнародна спільнота вже не забороняє. В Ірані попереджають, що в разі зриву угоди з боку США Тегеран зможе легко і швидко відновити ядерну діяльність.