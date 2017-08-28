ГПУ: серед версій вибуху в центрі Києва розглядають замах на військового

Слідство відпрацьовує кілька версій скоєння вибуху в центрі Києва, серед яких замах на життя військовослужбовця через професійну діяльність, а також хуліганські мотиви, повідомляє Генеральна прокуратура України.

У відомстві нагадали, що за фактом вибуху було відкрите кримінальне провадження за статтею «замах на умисне вбивство небезпечним для життя багатьох осіб способом».

«У рамках провадження оперативними підрозділами встановлюються свідки та очевидці події, досліджуються записи з камер відеоспостереження, що розташовані на прилеглій до місця злочину території. До розслідування також залучені співробітники Служби безпеки України», – йдеться в повідомленні.

Вибух невстановленого предмета стався 24 серпня на вулиці Грушевського в центрі Києва, були поранені три людини.

ЗМІ повідомляли, що серед постраждалих дружина і теща Героя України командира роти снайперів 79 окремої десантно-штурмової бригади високомобільних десантних військ ЗСУ Валерія Чибінєєва.