Австрійський суд відмовив Іспанії у видачі Фірташа – ЗМІ

Суд у столиці Австрії Відні відмовив Іспанії в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа, повідомляє австрійське видання Kurier.

Як йдеться в повідомленні, суд ухвалив рішення 29 серпня, мотивуючи його тим, що суд у Барселоні не зміг обґрунтувати ордер на арешт Фірташа.

В Іспанії Фірташа, за даними австрійських та іспанських ЗМІ, підозрюють у причетності до злочинної групи, що відмила гроші на суму в 10 мільйонів євро і пов’язана зі Степаном Черновецьким, сином колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, який живе з родиною в Барселоні і звинувачення заперечує. Фірташ заперечує це звинувачення.

У США Дмитра Фірташа звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйонів доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії. Таке звинувачення затвердив суд присяжних у Чикаго 2013 року. Фірташ заперечує це звинувачення як абсурдне і безпідставне і називає його політично мотивованим. У Федеральному бюро розслідувань США заявляють, що це «абсолютно не політична справа».

В Україні поліція розслідує два кримінальні провадження, пов’язані з Дмитром Фірташем: щодо групи компаній Ostchem і колишніх керівників компанії «Нафтогаз України». У цих провадженнях він не має статусу підозрюваного.