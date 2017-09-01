Климент: дії російських силовиків у Криму загрожують безпеці прихожан

Опечатані російськими силовиками двері будівлі, де розташований храм рівноапостольних князів Ольги й Володимира УПЦ Київського патріархату в Сімферополі загрожують безпеці прихожан. Про це заявив архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.

«Ми позбавлені всіх запасних виходів. Двоє дверей внутрішнього двору опечатані, троє дверей, які виходили на вулицю Козлова, опечатані, двері, які виходили на центральному коридорі у торець приміщення – також опечатані. Згідно з правилами безпеки, будь-яка споруда, в якій перебуває велика кількість людей, повинна мати кілька виходів», – сказав Климент 1 вересня у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм УПЦ Київського патріархату у Сімферополі. При блокуванні храму архієпископу Клименту пошкодили руку.

Підконтрольні Кремлю управління російської служби судових приставів в анексованому Криму пояснило блокування храму рішенням російського Арбітражного суду Криму.

Після анексії Криму Росією підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату і провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України у Криму.

Велика частина православних храмів і громад Криму й Севастополя підкоряються УПЦ Московського патріархату.



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