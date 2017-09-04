Вірменія заявила, що не відмовлялася від участі в навчаннях у Грузії

Вірменія заявила, що не відмовлялася від участі в багатонаціональних військових навчаннях у Грузії, бо й не підтверджувала своєї участі в них.

Як повідомив журналістам у столиці Єревані заступник міністра оборони Вірменії Артак Захарян, країна спершу дійсно планувала участь у цих навчаннях. «Але офіційне підтвердження надсилається ближче до дати події. Вірменія ніколи не підтверджувала своєї участі. Тому вона й не відмовлялася від участі», – наголосив він.

Вірменія була запрошена на навчання Agile Spirit 2017, що почалися в неділю на півдні Грузії, але її представники не прибули. Представники Міністерства оборони Грузії заявляли в неділю без дальших подробиць, що Вірменія «вирішила не брати участі». Це викликало спекуляції, що Єреван «відмовився» від участі в навчаннях із участю військовослужбовців низки країн, зокрема США й деяких інших членів НАТО, чи через свою власну проросійську позицію, чи через тиск із Москви.

Військові навчання, вже сьомі з цієї серії, мають на меті розвивати взаємодію сил країн-учасниць і підвищити розуміння особливостей тактики, прийомів і процедур кожної країни. Головні учасники – Збройні сили Грузії і Корпус морської піхоти США, в них також беруть участь військові з України, Болгарії, Латвії і Литви. Україну на них представляють морські піхотинці спільно з представниками морської авіації Військово-морських сил Збройних сил України.

Спершу також повідомляли про участь у навчаннях і Азербайджану, але ця країна врешті теж відсутня на цьому заході.

Вірменія є членом Організації Договору про колективну безпеку, яка фактично діє під проводом Росії. До організації також належать Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Росія особливо чутлива до збільшення військових контактів Вірменії з Заходом, особливо зі Сполученими Штатами Америки.

Вірменія також має складні відносини з Азербайджаном – через проблему Нагірного Карабаху, азербайджанського регіону, де більшість становлять вірмени за національністю. Баку фактично не контролює цей регіон уже понад 20 років.