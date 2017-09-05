Засідання у «справі 26 лютого» в Криму перенесли втретє – адвокат

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя втретє переніс судове засідання у «справі 26 лютого», що мало відбутися 5 вересня. Нову дату суду поки що не призначили.

Як пояснив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв, це пов’язано із зайнятістю судді в іншому процесі. «Прокуратура повинна уточнити обвинувальний висновок і потім вже буде представляти докази сторона захисту», – розповів Семедляєв про подальші дії в суді.

До цього суд переніс засідання на 5 вересня через відпустку прокурора.

18 серпня підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя переніс засідання на 24 серпня. Причина – сторона обвинувачення не встигла підготуватися до засідання.

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 20 липня продовжив до 7 жовтня термін домашнього арешту фігурантам «справи 26 лютого» Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі. Вони перебувають під домашнім арештом від 6 квітня, а раніше перебували в Сімферопольському СІЗО.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі у масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, і окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірвалієву, Арсену Юнусову і Ескендеру Небієву.

У лютому 2016 року правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав політв’язнями фігурантів «справи 26 лютого». Правозахисники закликали до негайного звільнення всіх заарештованих у «справі 26 лютого» і припинення справи про «масові заворушення» біля кримського парламенту.

За даними центру, Ахтему Чийгозу загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, а також ще низці фігурантів справи, які не перебувають під арештом – Ескендеру Кантемірову, Ескендеру Емірвалієву, Арсену Юнусову – загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Раніше фігуранти справи Талят Юнусов і Ескендер Небієв, що визнали себе винними, отримали по 2,5 року умовно.