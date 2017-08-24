Суд у Криму знову переніс засідання у «справі 26 лютого» – адвокат

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 24 серпня переніс судове засідання у «справі 26 лютого» на 5 вересня. Як пояснив проектові Радіо Свобода «Крим.Реалії» кримський адвокат Едем Семедляєв, російський прокурор не зміг підписати обвинувальний висновок через відпустки.

«Прокуратура попросила знову перерву, так як уточнений обвинувальний висновок перебуває на підписі у прокурора. Він до 24 серпня у відпустці», – сказав Семедляєв.

За його словами, наступне засідання відбудеться 5 вересня.

18 серпня підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя переніс судове засідання у «справі 26 лютого» на 24 серпня. Причина – сторона обвинувачення не встигла підготуватися до засідання.

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 20 липня продовжив до 7 жовтня термін домашнього арешту фігурантам «справи 26 лютого» Алі Асанову й Мустафі Дегерменджі.

Під домашнім арештом фігуранти «справи 26 лютого» Мустафа Дегерменджі й Алі Асанов перебувають із 6 квітня. Раніше обвинувачені перебували в Сімферопольському СІЗО.

2015 року на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі в масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі, Ескендера Кантемірова, Талята Юнусова, Ескендера Емірвалієва, Арсена Юнусова й Ескендера Небієва.