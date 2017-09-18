Тіллерсон і Лавров обговорили у Нью-Йорку виконання мінських домовленостей 

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров завершили свою зустріч в Нью-Йорку напередодні відкриття 18 вересня Генеральної асамблеї ООН.

Російське державне інформаційне агентство «ТАСС» з посиланням на МЗС Росії повідомляє, що зустріч тривала менш ніж 50 хвилин і була закритою для преси. Повідомляється, що переговори проходили в приміщенні постійного представництва Росії в ООН.

«Сторони обговорили взаємодію щодо сирійської кризи та інші аспекти ситуації на Близькому Сході і на півночі Африки, а також хід реалізації мінських домовленостей», – йдеться в повідомленні.

Інших деталей бесіди російська сторона не надала.

Водночас офіційна представниця Держдепартаменту США Гізер Науерт підтвердила, що дипломати «зустрілися сьогодні увечері в Нью-Йорку в кулуарах Генеральної асамблеї ООН».

«Вони закликали до вирішення військових операцій у Сирії, зменшення насильства і створення умов для просування Женевського процесу», – сказала вона.

Раніше 16 вересня держсекретар США Рекс Тіллерсон і очільник російського МЗС Сергій Лавров мали телефонну бесіду, під час якої, серед іншого, також ішлося про «необхідність активізації зусиль щодо виконання мінських домовленостей».

21 вересня Сергій Лавров виступатиме перед Генеральною асамблеєю ООН, тоді як президента Росії Володимира Путіна на асамблеї не буде. У свою чергу, президент США Дональд Трамп планує виступити перед ООН 19 вересня.

Раніше повідомлялося, що виступ українського президента очікується 20 вересня. Як заявив днями Петро Порошенко, у перебігу Генасамблеї ООН, він, серед іншого, порушить питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу, звільнення українських заручників, а також ініціюватиме створення «міжнародної групи друзів» для координації спільних кроків і дій щодо деокупації Криму.