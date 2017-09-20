Синоптик: завтра на заході України буде холодно і дощитиме, у центрі – тепло

Завтра, 21 вересня, в західних областях України буде холодна і дощова погода, в більшості центральних областей очікується тепла погода, а у північних потепліє до 23-28 градусів тепла.

Як повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко, 21 вересня на заході України денна температура повітря становитиме 10-15 градусів тепла, також найближчої ночі дощі, ймовірно з грозами, пройдуть, окрім заходу, ще й на півночі та у Вінницькій області.

За її даними, у Кропивницькому, Полтаві, Дніпрі і Черкасах, а також на півдні та сході України – завтра суха погода.

«На тому ж таки півдні та сході, а також у більшості центральних областей –літо триватиме, 25-32 градуси тепла», – написала вона.

За даними синоптика, у Києві завтра, 21 вересня, очікуються 26-28 градусів тепла.