У Північній Кореї зафіксували землетрус

На північному сході Північної Кореї зафіксували землетрус магнітудою 3,4, повідомляє китайська агенція «Сіньхуа».

За попередніми даними, землетрус стався неподалік від північнокорейського ядерного полігону.

Китайські сейсмологи вважають, що причиною землетрусу могло стати чергове ядерне випробування Пхеньяна.

Тим часом у Південній Кореї вважають, що землетрус – природний.

Під час ядерних випробувань Пхеньяна 3 вересня зареєстрували поштовхи магнітудою 6,3. Під час попередніх випробувань Північної Кореї фіксували поштовхи магнітудою 4,3 чи вище.

21 вересня президент США Дональд Трамп підписав розпорядження, яке дозволить Вашингтону розширювати санкції щодо Північної Кореї. Санкції торкнуться текстильної промисловісті, рибальства, інформаційних технологій і обробної промисловості.

Напруження між США і Північною Кореєю посилилася після шостого ядерного випробування, проведеного Пхеньяном 3 вересня. Це змусило Раду безпеки ООН запровадити додаткові санкції проти КНДР.