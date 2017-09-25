Поліція: бойовики обстріляли Мар'їнку на Донеччині, постраждалих немає

У поліції заявляють, що підтримувані Росією бойовики обстріляли Мар'їнку Донецької області, унаслідок обстрілу було пошкоджено сім будинків.

Як повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Донецькій області, під обстріл потрапили кілька вулиць, постраждалих, за попередніми даними, немає.

«Снаряди потрапили в будинки господарські будівлі, на городи. Лише за однією адресою нарахували близько 8 прильотів, є снаряди. Дивом ніхто не постраждав», – сказав начальник підрозділу Мар’їнського відділення поліції Геннадій Дегтярьов.

В угрупованні «ДНР» наразі не коментують це повідомлення.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ напередодні заявили, що з початку року унаслідок бойових дій на Донбасі загинули 68 цивільних, 319 поранені.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей.