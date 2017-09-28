Фігуранту «справи кримських дезертирів» Одинцову продовжили арешт на два місяці – адвокат

Дарницький районний суд Києва 28 вересня продовжив термін утримання під вартою «кримському дезертиру» Максиму Одинцову до 24 листопада. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив адвокат Одинцова Валентин Рибін.

«Максим Одинцов пробуде у в'язниці до 24 листопада. За його статтею іншого запобіжного заходу не передбачено, крім як утримання під вартою», – сказав Рибін.

Валентин Рибін був одним із адвокатів російських військових Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва, яких у квітні 2016 року обміняли на українську льотчицю Надію Савченко.

Максима Одинцова і його товариша по службі Олександра Баранова затримали 20 листопада 2016 року на адміністративному кордоні з Кримом у «буферній зоні» поруч із пропускним пунктом «Чонгар». СБУ стверджує, що обидва кримчанина 2014 року перейшли з української армії до російської, чим порушили дві статті Кримінального кодексу України – вчинили держзраду й дезертирство.

Російська влада розцінює затримання Баранова й Одинцова як «викрадення» своїх військовослужбовців. Слідком Росії відкрив у зв'язку з цим кримінальну справу.

Процес у «справі кримських дезертирів» розпочався в Києві 7 лютого. Справу Максима Одинцова слухають у Дарницькому райсуді Києва, а іншу справу колишнього українського військового Олександра Баранова – в Подільському райсуді.