Бойовики минулої доби стріляли 17 разів, втрат серед військових ЗСУ немає – штаб

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 17 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, але в результаті цих обстрілів ніхто з українських військових не постраждав. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, ввечері понеділка бойовики збільшили кількість обстрілів на донецькому напрямку, де понад 3 години тривали їхні обстріли з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Авдіївки.

Під вогонь бойовиків також потрапили території біля Зайцева, Майорська, Невельського, Донця та Кримського.

«Враховуючи загрозу життю, бійці АТО 12 разів відкривали вогонь у відповідь», – повідомили у штабі, додавши, що на приморському напрямку після 18-ї години зберігалася тиша.

Станом на 6:30 ранку вівторка на сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими та луганськими бойовиками територіях.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.