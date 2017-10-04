Поліція Кривого Рогу під час обшуків на території «Євраз Суха Балка» вилучила квадрокоптер журналістів

Поліція Кривого Рогу у середу провела обшуки на підприємстві «Євраз Суха Балка» у рамках кримінального провадження, відкритого за підозрою у перешкоджанні журналістській діяльності інформаційного агентства «СТОП корупція ТБ», повідомили Радіо Свобода у Криворізькій міській поліції.

За цими даними, у ході обшуків правоохоронці виявили квадрокоптер, який, за словами журналістів «СТОП корупція ТБ», охорона підприємства відібрала у них під час зйомок і відмовилась повертати.

«Квадрокоптер знайдений і вилучений, слідство триває», – сказали Радіо Свобода в поліції.

У вересні 2017 року в Кривому Розі відкрили кримінальне провадження через перешкоджання роботі журналістів під час зйомок території гірничо-рудного підприємства «Євраз Суха Балка». За даними з обласної прокуратури, провадження відкрите за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню журналістської діяльності).

Як розповіли журналісти «СТОП корупція ТБ», вони хотіли перевірити інформацію про те, що підприємство без дозволу Держгеонадр здійснює видобуток руди. За їхніми словами, коли безпілотник, яким вони здійснювали відеозйомку підприємства з повітря, зробив вимушену посадку, співробітники охорони забрали його і відмовились віддавати.

У свою чергу підприємство «Євраз Суха Балка» в офіційній заяві повідомило, що «використання журналістами немаркованих безпілотних літальних апаратів для зйомки з повітря режимних об’єктів порушує цілу низку законів і нормативно-правових актів». Там також зазначили, що безпілотник «не мав жодних розпізнавальних знаків, які могли б дати можливість точно ідентифікувати його». Також на підприємстві заявили, що безпілотник переміщався по території, де перебувають об’єкти підвищеної небезпеки, що могло створити загрозу для роботи підприємства.