Підозрювані у причетності до серії вибухів і нападів на дипустанови планували замах на голову МВС – поліція

Троє людей, підозрюваних у причетності до дев’яти злочинів, зокрема, вибухів гранат в Умані й Києві і обстрілу дипломатичної установи в Луцьку, також планували замах на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, заявив перший заступник начальника Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Як сказав він в ефірі телеканалу «Прямий», при проведенні обшуків за місцем проживання затриманих підозрюваних поліцейські виявили низку речових доказів щодо цього наміру.

За його словами, зловмисники активно шукали і встановили адресу, за якою живе Аваков, а також готувалися здійснити свій намір за допомогою спеціальних технічних пристроїв: вони мали квадрокоптери та іншу літальну техніку для скидання вибухового пристрою – гранати тощо.

Самі зловмисники, сказав Аброськін, пояснили, що замах на міністра мав стати їхнім наступним кроком. «Є всі матеріали, які свідчать про те, що такі кроки здійснювалися», – заявив він.

Зараз правоохоронці аналізують дані, отримані внаслідок проведених обшуків, додав поліційний керівник.

Станом на 5 жовтня всіх трьох підозрюваних у причетності до серії вибухів та нападів на дипломатичні установи суд узяв під арешт. Їх підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а також ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 15, ч. 4 ст. 296 (замах на вчинення хуліганства) Кримінального кодексу України.

Раніше, 2 жовтня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і голова Нацполіції України Сергій Князєв повідомили про затримання поліцією «серійних» нападників на іноземні дипломатичні представництва. Чоловіків затримали в момент підготовки підриву угорського пам’ятника на Верецькому перевалі в Закарпатській області. Зокрема, зловмисників підозрюють у причетності до дев’яти злочинів, серед яких – вибухи гранат в Умані і в Києві, а також обстріл дипломатичної установи в Луцьку.

В Умані Черкаської області 29 вересня стався вибух бойової гранати в місці компактного проживання паломників-хасидів. Тоді від вибуху постраждало двоє громадян Ізраїлю.

Також у грудні минулого року невідомі особи осквернили меморіальний комплекс «Могила цадика Нахмана» в Умані. Як вважає поліція, виконавці ті самі, і за цей злочин, як з’ясували правоохоронці, вони отримали від організатора по 500 доларів США.

Крім того, 29 березня цього року невідомі зловмисники обстріляли генконсульство Польщі в Луцьку. Поліція кваліфікувала цю подію як теракт.

8 червня цього року невідомі особи кинули невстановлений предмет на територію посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив тоді, що ця подія була остаточно кваліфікована слідчими як хуліганство.

Крім того, зловмисникам інкримінують вчинення вибуху 24 серпня в Києві. Тоді Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що цей вибух Києві слідчі поліції Києва кваліфікували як замах на вбивство – тоді внаслідок влаштованого в центрі міста, на вулиці Грушевського, вибуху були поранені родичі Героя України Валерія Чибінєєва.

Також слідство інкримінує затриманим прояви антисемітизму в Чернівцях і Львові і підрив пам’ятника учасникам бойових дій у Києві.