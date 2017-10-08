У Росії знову затримували демонстрантів

У Росії поліція знову затримувала учасників невеликих демонстрацій після масових затримань попереднього дня.

За повідомленнями, понад 30 людей були затримані в кількох місцях у центрі столиці Москви, зокрема на Манежній площі неподалік Кремля. Як інформує правозахисний проект «ОВД-інфо», майже всі вони були без плакатів чи агітаційних матеріалів і не вигукували ніяких гасел, серед затриманих є і випадкові перехожі. Кілька затриманих – іще підлітки.

За даними проекту, щодо декого поліція застосовувала силу, зокрема одну неповнолітню після затримання вивезли автом швидкої допомоги через звих плеча, ще один підліток зазнав травми голови.

Про принаймні одного затриманого повідомили з Санкт-Петербурга, другого найбільшого міста Росії. Там десятки людей зібралися на Палацовій площі в центрі міста, збираючись залишитися там на ніч.

Заклики влаштувати безстрокові акції протесту в Москві на Манежній площі і в Санкт-Петербурзі на Палацовій площі з’явилися в інтернеті після масових затримань попереднього дня, 7 жовтня, учасників акцій по всій Росії, які закликали піти у відставку президента Росії Володимира Путіна і дозволити балотуватися на президентських виборах 2018 року опозиційному діячеві Олексієві Навальному. Того дня, що збігся з днем народження Путіна, в десятках міст Росії затримали загалом майже 300 людей.